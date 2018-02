MÄRKTE-Tokioter Börse schließt im Plus - Gewinnmitnahmen in China

Frankfurt/Tokio, 27. Feb (Reuters) - Kursgewinne an der Wall Street haben auch die Anleger in Japan bei Laune gehalten. Sie deckten sich am Dienstag mit Aktien ein und bescherten dem 225 Werte umfassenden Nikkei-Index ein Plus von 1,1 Prozent auf 22.389 Punkte. Der breiter gefasste Topix schloss 0,9 Prozent höher bei 1790 Zählern. In China nahmen Anleger dagegen lieber Gewinne mit, der CSI300 und der Leitindex der Börse in Shanghai fielen je um gut ein Prozent. Auch die Anleger in Asien warteten mit Spannung auf den ersten öffentlichen Auftritt des neuen Chefs der US-Notenbank Fed, Jerome Powell. Er spricht im Tagesverlauf vor einem Kongressausschuss. Investoren erhoffen sich Börsianern zufolge Hinweise auf die künftige Geldpolitik der USA und dürften jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen. Zahlreiche Anleger spekulieren darauf, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr schneller anhebt als erwartet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.389,86 +1,1 Topix 1.790,34 +0,9 Shanghai 3.286,90 -1,3 CSI300 4.054,58 -1,6 Hang Seng 31.330,48 -0,5 Kospi 2.456,14 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 586,28 -0,2 Euro/Dollar 1,2325 Pfund/Dollar 1,3965 Dollar/Yen 106,82 Dollar/Franken 0,9368 Dollar/Yuan 6,3087 Dollar/Won 1.070,87 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CHIYODA CORP +6,6 YAMATO HOLDINGS -3,2 ALPS ELECTRIC +6,0 SAPPORO -3,1 HOLDINGS MITSUI MIN & +5,1 YAMAHA CORP -3,1 SML YASKAWA ELEC +4,6 RAKUTEN -3,1 JGC CORPORATION +4,6 TOKYU CORP -3,1 (Reporter: Tokio Newsroom, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)