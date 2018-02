MÄRKTE-Schwache Konjunkturdaten belasten Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 28. Feb (Reuters) - Aus Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur haben sich Anleger am Mittwoch aus den asiatischen Aktienmärkten zurückgezogen. Der japanische Nikkei-Index verlor am Mittwoch 1,4 Prozent auf 22.068,24 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai büßte ein Prozent auf 3259,50 Zähler ein. Genährt wurden diese Spekulationen unter anderem vom überraschend starken Rückgang der japanischen Industrieproduktion. Zudem fiel das Barometer für die Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager auf 50,3 Punkte und lag damit nur noch knapp über der Schwelle von 50 Zählern, die Wachstum signalisiert. "Es besteht das Risiko, dass sich die Wirtschaft dieses Jahr schlechter entwickelt als insgesamt erwartet", sagte Julian Evans-Pritchard, Volkswirt für China beim Research-Haus Capital Economics. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.068,24 -1,4 Topix 1.768,24 -1,2 Shanghai 3.259,50 -1,0 CSI300 4.023,58 -0,9 Hang Seng 30.828,92 -1,4 Kospi 2.427,36 -1,2 MSCI-Index Asien ex Japan 578,29 -1,0 Euro/Dollar 1,2234 Pfund/Dollar 1,3905 Dollar/Yen 107,06 Dollar/Franken 0,9398 Dollar/Yuan 6,3266 Dollar/Won 1.080,93 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % RAKUTEN +4,3 YAHOO JAPAN -7,1 TERUMO CORP +2,1 INPEX -4,9 SCREEN HOLDINGS +1,5 NP STL & SMTM -4,9 ML FUJIKURA +1,3 HITACHI -4,9 YAMAHA CORP +1,0 JXTG HOLDINGS -4,9 (Reporter: Hakan Ersen. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)