MÄRKTE-Exportwerte ziehen Japans Börsen nach unten

Frankfurt/Tokio, 01. Mrz (Reuters) - Ein stärkerer Yen und schwache Vorgaben von der Wall Street haben den japanischen Börsen am Donnerstag zugesetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel um 1,6 Prozent auf 21.724 Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit knapp zwei Wochen. Der breiter gefasste Topix gab 1,6 Prozent auf 1740 Zähler nach. Unter die Räder kamen vor allem Exportwerte. Toyota-Aktien büßten 2,1 Prozent an Wert ein, bei Honda waren es 1,4 Prozent. Eine starke japanische Währung schmälert die Absatzchancen der Auto-Hersteller auf dem Weltmarkt. Der Euro fiel zum Yen auf den niedrigsten Stand seit Anfang September. In China linderte ein etwas besser als erwartet ausgefallener Caixin-Konjunkturindex für die Industrie die Sorgen vor einer Abschwächung des Wachstums. Vor allem Konsum- und Bankenwerte waren gefragt. Der chinesische Index CSI300 rückte um 0,6 Prozent vor. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.724,47 -1,6 Topix 1.740,20 -1,6 Shanghai 3.273,76 +0,4 CSI300 4.049,09 +0,6 Hang Seng 30.924,75 +0,3 Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 576,65 -0,2 Euro/Dollar 1,2208 Pfund/Dollar 1,3769 Dollar/Yen 106,76 Dollar/Franken 0,9442 Dollar/Yuan 6,3387 Dollar/Won 1.083,66 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % YAHOO JAPAN +1,6 PACIFIC METALS -5,3 YAMAHA MOTOR +1,3 HITACHI CONST -4,8 YAMAHA CORP +1,3 KAWASAKI HVY -4,8 IND MARUHA NICHIRO +0,6 TAIHEIYO CEMENT -4,8 SECOM +0,6 SUMITOMO MTL -4,8 MIN (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)