MÄRKTE-US-Jobdaten helfen Börsen in Asien auf die Sprünge

Frankfurt/Tokio, 12. Mrz (Reuters) - Börsianer in Asien haben erleichtert auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA reagiert und sich zum Wochenstart mit Aktien eingedeckt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte um 1,7 Prozent auf 21.824 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix rückte um 1,5 Prozent vor. Auch in China, Hongkong, Südkorea legten die Hauptaktienindizes zu. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japan verzeichnete ein Plus von 1,4 Prozent. Die am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten in den USA seien ideal gewesen für die Börse, da sie auf mehr Wachstum hindeuteten, aber die Zinssorgen nicht anheizten, sagte Michael McCarthy, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Mit 313.000 neu geschaffenen Stellen verzeichnete der US-Jobmarkt den stärksten Zuwachs seit mehr als eineinhalb Jahren. Die Löhne stiegen aber vergleichsweise wenig an, was die Sorgen von Anlegern vor einer steigenden Inflation dämpfte. In Japan drückten gegen Handelsende jedoch Sorgen vor einem Rücktritt von Ministerpräsident Shinzo Abe die Stimmung an der Börse. Er und seine Frau stehen im Zentrum eines seit längerem schwelenden Skandals um Vetternwirtschaft. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.824,03 +1,7 Topix 1.741,30 +1,5 Shanghai 3.326,33 +0,6 CSI300 4.127,63 +0,5 Hang Seng 31.557,34 +1,8 Kospi 2.484,12 +1,0 MSCI-Index Asien ex Japan 588,67 +1,4 Euro/Dollar 1,2326 Pfund/Dollar 1,3859 Dollar/Yen 106,55 Dollar/Franken 0,9491 Dollar/Yuan 6,3266 Dollar/Won 1.064,79 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % EISAI +7,6 COMSYS HOLDINGS -2,1 KUBOTA CORP +5,0 SONY CORP -1,7 EBARA CORP +4,4 SHISEIDO -1,7 FUKUOKA FIN GRP +4,2 SEKISUI HOUSE -1,7 FANUC LTD +4,1 NICHIREI CORP -1,7