MÄRKTE-Techwerte stützen Börsen in Asien - Warten auf US-Inflationsdaten

Frankfurt/Tokio, 13. Mrz (Reuters) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten haben sich viele Anleger in Asien zurückgehalten. Auch die Ängste vor einem weltweiten Handelskrieg spielten weiter eine Rolle, sagte Analyst Junichi Ishikawa vom Brokerhaus IG Securities. Gefragt waren am Dienstag an den asiatischen Märkten vor allem Techwerte, nachdem diese auch an der Wall Street zugelegt hatten. Der Tokioter Leitindex Nikkei legte um 0,7 Prozent auf 21.968 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix gewann 0,6 Prozent auf 1.751 Zähler. Die technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan rückten je rund ein halbes Prozent vor. Im Tagesverlauf legen die USA aktuelle Daten zu den Verbraucherpreisen vor. Sollten diese stärker als erwartet gestiegen sein, könnte das die Zinsspekulationen wieder anheizen und die Aktienmärkte belasten. Gesprächsthema in den Handelssälen war der von US-Präsident Donald Trump untersagte 117 Milliarden Dollar schwere Deal zwischen dem US-Chiphersteller Qualcomm und dem Singapur ansässigen Rivalen Broadcom. Die Regierung befürchtet einem Insider zufolge, dass die USA bei der Entwicklung von Mobilfunktechnologie ins Hintertreffen geraten könnte, sollte Qualcomm an ein ausländisches Unternehmen gehen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.968,10 +0,7 Topix 1.751,03 +0,6 Shanghai 3.310,11 -0,5 CSI300 4.091,22 -0,9 Hang Seng 31.484,47 -0,4 Kospi 2.494,49 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 590,08 +0,1 Euro/Dollar 1,2328 Pfund/Dollar 1,3884 Dollar/Yen 106,85 Dollar/Franken 0,9481 Dollar/Yuan 6,3308 Dollar/Won 1.065,99 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOYOBO +4,6 JXTG HOLDINGS -3,2 SUMCO +4,1 SHOWA SHELL -3,2 KANSAI ELE PWR +3,8 IHI -3,2 SKY PRFCT JSAT +3,7 DENKA -3,2 H SCREEN HOLDINGS +3,5 SHOWA DENKO -3,2