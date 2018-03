MÄRKTE-Trumps neue Schutzzoll-Pläne belasten Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 14. Mrz (Reuters) - Die wieder aufgeflammte Furcht vor einem Handelskrieg hat den asiatischen Börsen am Mittwoch zugesetzt. Der japanische Nikkei-Index fiel um 0,9 Prozent auf 21.777,29 Punkte, die Börse Shanghai büßte 0,6 Prozent auf 3291,28 Zähler ein. Insidern zufolge plant US-Präsident Donald Trump nach den Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminium Sonderabgaben auf chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar. Ziel sei der Technologie- und Telekommunikationssektor. "Wenn diese Berichte zutreffen, könnte ein wirtschaftlich schädlicher Handelskrieg schon bald ausbrechen", warnte Anlagestratege Michael McCarthy vom Brokerhaus CMC. Kopfschmerzen bereitete Investoren außerdem der Rauswurf des US-Außenministers Rex Tillerson kurz vor den geplanten Gipfel Trumps mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. "Tillersons Abgang schürt bei manchen die Furcht, dass dies denjenigen im Oval Office grünes Licht gibt, die für mehr protektionistische Maßnahmen sind", schrieben die Analysten der ANZ Bank in einem Kommentar. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.777,29 -0,9 Topix 1.743,21 -0,5 Shanghai 3.291,26 -0,6 CSI300 4.073,22 -0,4 Hang Seng 31.186,83 -1,3 Kospi 2.486,08 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 586,01 -0,7 Euro/Dollar 1,2395 Pfund/Dollar 1,3970 Dollar/Yen 106,52 Dollar/Franken 0,9435 Dollar/Yuan 6,3182 Dollar/Won 1.063,38 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % YASKAWA ELEC +2,4 NISSAN CHEM -3,2 INDS TOYOBO +2,3 SCREEN HOLDINGS -3,2 DAIICHI SANKYO +1,9 MITSUI -3,2 ENG&SBLDG OKUMA +1,5 TOHO -3,2 FUKUOKA FIN GRP +1,5 SEIKO EPSON -3,2 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)