MÄRKTE-Asiens Börsen weiter im Bann von Trumps Handelspolitik

Frankfurt/Tokio, 15. Mrz (Reuters) - Die Angst vor einem möglichen Handelskrieg hat am Donnerstag die asiatischen Börsen in Schach gehalten. "Hinter den Kulissen mögen Vertreter Chinas und der USA zwar verhandeln, um das Schlimmste zu verhindern", sagte Xiao Minjie, Ökonom beim Handelshaus SMBC Nikko Securities in Tokio. Doch solange US-Präsident Donald Trump seinen eigenen Weg zu gehen scheine, sorgten sich die Anleger. Der Nikkei schloss mit 21.803 Punkten nahezu unverändert. Auch der breiter gefasste Topix-Index trat bei 1743 Zählern auf der Stelle. Medienberichten zufolge plant Trump Importzölle auf chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar. China gab sich allerdings kämpferisch und will sich dem US-Druck nicht beugen. Trumps voraussichtlich neuer Top-Wirtschaftsberater, Larry Kudlow, signalisiert in Handelsfragen in einem Fernsehinterview am Mittwochabend eine harte Gangart im Handelsstreit mit China und der EU. Die chinesischen Börsen waren ebenfalls wenig verändert. Der Shanghai-Composite trat bei 3291 Punkten auf der Stelle. Der Auswahlindex gewann 0,6 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.803,95 +0,1 Topix 1.743,60 +0,0 Shanghai 3.291,61 +0,0 CSI300 4.096,51 +0,6 Hang Seng 31.536,97 +0,3 Kospi 2.492,38 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 588,46 +0,0 Euro/Dollar 1,2370 Pfund/Dollar 1,3982 Dollar/Yen 106,07 Dollar/Franken 0,9451 Dollar/Yuan 6,3184 Dollar/Won 1.064,03 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MARUI GROUP +7,4 NTN CORP -3,2 TOKAI CARBON +4,2 HITACHI CONST -3,1 TDK CORPORATION +3,7 JTEKT -3,1 DAIWA HOUSE IND +2,5 NSK -3,1 OSAKA GAS +2,0 MITSUI -3,1 ENG&SBLDG (Reporter: Ayai Tomisawa und Andrea Lentz; redigiert von. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)