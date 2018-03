MÄRKTE-Unruhe im Weißen Haus und Handelsstreit belasten Nikkei

Tokio, 16. Mrz (Reuters) - Berichte über eine anhaltende Personalrochade im Weißen Haus und eine Zuspitzung in der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump haben die japanische Börse am Freitag ins Minus gedrückt. Der Tokioter Leitindex Nikkei verlor 0,6 Prozent auf 21.676 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index schloss 0,4 Prozent tiefer bei 1736 Zählern. Für Nervosität sorgte zudem die Angst vor einem sich anbahnenden Handelskrieg zwischen den USA und China, sollte Trump tatsächlich Zölle auf chinesische Importe verhängen. Die Ungewissheit über den weiteren politischen Kurs der USA hänge wie eine dunkle Wolke über dem Markt, sagten Börsianer. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.676,51 -0,6 Topix 1.736,63 -0,4 Shanghai 3.276,47 -0,4 CSI300 4.068,11 -0,7 Hang Seng 31.478,73 -0,2 Kospi 2.493,97 +0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 588,02 -0,1 Euro/Dollar 1,2317 Pfund/Dollar 1,3948 Dollar/Yen 105,89 Dollar/Franken 0,9495 Dollar/Yuan 6,3231 Dollar/Won 1.065,61 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % HASEKO CORP +3,9 TOKAI CARBON -3,4 YAMATO HOLDINGS +2,9 TDK CORPORATION -3,3 RECRUIT +1,9 TOKUYAMA -3,3 HOLDINGS TOKYO TATEMONO +1,8 RICOH CO LTD -3,3 DAINPN SUMI +1,4 SCREEN HOLDINGS -3,3 PHAR (Reporter: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)