MÄRKTE-Asiatische Anleger halten sich vor Fed-Sitzung zurück

Tokio, 21. Mrz (Reuters) - Vor dem Zinsentscheid der Fed am Abend haben sich die Anleger in Fernost bedeckt gehalten. Die Börse in Shanghai verlor am Mittwoch 0,3 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab 0,4 Prozent nach. Die Börse in Japan blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans schloss unverändert. Die US-Notenbank Fed steht vor der ersten Zinserhöhung in diesem Jahr. Beobachter erwarten, dass die Währungshüter um den neuen Fed-Chef Jerome Powell den Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt anheben werden - auf die dann neue Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Einige Börsianer fürchten, Powell könnte mehr Zinserhöhungen als bislang erwartet in Aussicht stellen. Sollten vier Zinserhöhungen für dieses Jahr angedeutet werden, dürfte das zu einem Ausverkauf am Aktien- und Bondmarkt führen, sagte Jonathan Sheridan, Analyst bei FIIG Securities in Sydney. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.281,59 -0,3 CSI300 4.062,15 -0,4 Hang Seng 31.529,97 -0,1 Kospi 2.484,97 +0,0 MSCI-Index Asien ex Japan 584,68 +0,0 Euro/Dollar 1,2269 Pfund/Dollar 1,4022 Dollar/Yen 106,37 Dollar/Franken 0,9546 Dollar/Yuan 6,3308 Dollar/Won 1.070,18 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DOWA HOLDINGS +4,5 FANUC LTD -3,3 JAPAN POST HLDG +3,5 SHISEIDO -2,9 KANSAI ELE PWR +3,2 TOKAI CARBON -2,9 CHUBU ELEC PWR +2,7 TOKYO TATEMONO -2,9 MITSUBISHI +2,4 MARUI GROUP -2,9 MOTOR (Reporter: Swati Pandey, Daniela Pegna, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)