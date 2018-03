MÄRKTE-Schnäppchenjäger geben Japans Börse Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 22. Mrz (Reuters) - Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage haben am Donnerstag einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den japanischen Aktienmarkt genutzt. Der Nikkei-Index stieg um ein Prozent auf 21.591,99 Punkte. Börsianern zufolge griffen vor allem Pensionsfonds und Kleinanleger zu. Gefragt waren vor allem Index-Schwergewichte wie der Maschinenbauer FanucY, dessen Aktien sich um 3,6 Prozent verteuerten. Die Börse Shanghai verlor dagegen 0,5 Prozent auf 3263,83 Punkte. Hier lastete der Handelsstreit mit den USA auf der Stimmung. Dem US-Präsidialamt zufolge will Präsident Donald Trump am Donnerstagnachmittag (MEZ) neue Zölle gegen chinesische Produkte offiziell anordnen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.591,99 +1,0 Topix 1.727,39 +0,7 Shanghai 3.263,83 -0,5 CSI300 4.020,56 -1,0 Hang Seng 31.071,05 -1,1 Kospi 2.496,02 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 581,49 -0,3 Euro/Dollar 1,2368 Pfund/Dollar 1,4168 Dollar/Yen 105,74 Dollar/Franken 0,9468 Dollar/Yuan 6,3213 Dollar/Won 1.071,45 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % INPEX +4,9 JAPAN TOBACCO -4,5 CHUGAI PHARM +4,4 AJINOMOTO -2,8 KOMATSU +4,2 NIP ELEC GLASS -2,8 SHOWA SHELL +4,0 SUMITOMO OSAKA -2,8 SCREEN HOLDINGS +3,9 DAIICHI SANKYO -2,8 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)