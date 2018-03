MÄRKTE-Nikkei fällt um 4,5 Prozent - Angst vor Handelskrieg

Frankfurt/Tokio, 23. Mrz (Reuters) - Anleger in Asien haben am Freitag aus Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China die Flucht ergriffen. Der japanische Leitindex Nikkei brach um 4,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast sechs Monaten ein. An den Börsen in China, Südkorea und Australien ging es ebenfalls deutlich bergab. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans rutschte um 2,6 Prozent ab. "Wenn es einen Handelskrieg gibt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt, wer würde sich nicht um die Folgen für die Weltwirtschaft sorgen?", betonte Anlagestratege Norihiro Fujito vom Brokerhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag zusätzliche Zölle auf Produkte aus China im Volumen von 60 Milliarden Dollar angekündigt. Zudem traten die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft, bei denen die EU kurzfristig ausgenommen wurde. China bereitete unterdessen Zölle auf US-Produkte im Wert von drei Milliarden Dollar vor. Auf den Verkaufslisten in den asiatischen Handelssälen standen vor allem solche Unternehmen, die stark vom chinesischen Markt abhängig sind. Der japanische Roboterhersteller Fanuc verlor 4,4 Prozent und die Chiphersteller-Lieferanten Advantest und Tokyo Electron gaben 4,1 und 5,7 Prozent nach. Auch die Aktien von Maschinenbauern verzeichneten Verluste. Sorgen machte den Anlegern in Japan auch die Aufwertung der Landeswährung, da sich dies negativ auf die Ergebnisse der Exporteure auswirken könnte. Der Dollar fiel im Vergleich zum Yen zeitweise um 0,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren. Die Aktien des chinesischen Internetriesen Tencent verloren 4,5 Prozent, nachdem der langjährige Großaktionär Naspers erstmals seit 17 Jahren eine Anteilsreduzierung angekündigt hat. Tencents Börsenwert verringerte sich durch den Kurseinbruch innerhalb eines Tages um 24 Milliarden Dollar. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.617,86 -4,5 Topix 1.664,94 -3,6 Shanghai 3.153,09 -3,4 CSI300 3.905,46 -2,9 Hang Seng 30.097,86 -3,1 Kospi 2.416,76 -3,2 MSCI-Index Asien ex Japan 563,83 -2,5 Euro/Dollar 1,2346 Pfund/Dollar 1,4119 Dollar/Yen 104,84 Dollar/Franken 0,9445 Dollar/Yuan 6,3256 Dollar/Won 1.080,24 (Reporter: Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)