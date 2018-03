MÄRKTE-Börsen in China schwächer wegen Handelsstreit - Nikkei im Plus

Frankfurt/Tokio, 26. Mrz (Reuters) - Die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China lässt Anleger in Asien nicht los. "Zölle für China werden sehr wahrscheinlich Schaden in ganz Asien anrichten, vor allem in kleineren, offenen Ländern", sagte Alex Wolf von Aberdeen Standard Investments. Die USA wollen nach den Worten von Finanzminister Steven Mnuchin trotz der von China angedrohten Vergeltungsmaßnahmen keinen Rückzieher bei den geplanten Zöllen auf chinesische Produkte machen. Vor allem die Börsen in China verzeichneten zum Wochenstart deshalb Verluste. Auch der Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans lag im Minus. Dagegen legte die Börse in Südkorea um 0,7 Prozent zu, weil sich die USA mit dem Land über eine dauerhafte Ausnahme der seit Freitag geltenden Stahl-Zölle geeinigt hat. Aktien von Stahlkonzernen wie Dongbu Steel, Seah Steel und Husteel stiegen um bis zu vier Prozent. Auch der japanische Leitindex Nikkei erholte sich von Verlusten zum Handelsbeginn und schloss 0,7 Prozent fester bei 20.766 Punkten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.766,10 +0,7 Topix 1.671,32 +0,4 Shanghai 3.119,10 -1,1 CSI300 3.864,02 -1,1 Hang Seng 30.234,98 -0,3 Kospi 2.433,80 +0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 564,43 -0,1 Euro/Dollar 1,2364 Pfund/Dollar 1,4154 Dollar/Yen 104,99 Dollar/Franken 0,9477 Dollar/Yuan 6,3129 Dollar/Won 1.081,50 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % OJI HOLDINGS +4,0 KANSAI ELE PWR -4,1 TOKUYAMA +3,7 RICOH CO LTD -3,9 SHISEIDO +3,2 FURUKAWA ELEC -3,9 CREDIT SAISON +3,1 KOMATSU -3,9 RECRUIT +3,1 SOJITZ -3,9 HOLDINGS (Reporter: Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)