MÄRKTE-Ausverkauf im Tech-Sektor belastet asiatische Börsen

Frankfurt/Tokio, 28. Mrz (Reuters) - Ein Ausverkauf bei Technologiewerten hat die asiatischen Börsen am Mittwoch belastet. Investoren fürchteten nach dem Datenskandal bei Facebook eine schärfere Regulierung der Branche. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei um 1,3 Prozent auf 21.031,31 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ein Prozent auf 1.699,56 Punkte. Panasonic-Aktien brachen um fünf Prozent ein, weil der Kunde Tesla mit Problemen kämpft. Ein tödlicher Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug in Kalifornien wird in den USA offiziell untersucht, was auch Anleger an der Wall Street nervös machte. Nervosität herrschte zudem nach wie vor wegen des Zollstreits zwischen Amerika und China. Zwar gebe es Anlass zur Hoffnung, dass China einen Handelskrieg vermeiden wolle, sagte Ökonom Kiroshi Watanabe vom Analysehaus Sony Financial. Aber "die Unsicherheit bezüglich des protektionistischen Kurses der USA wird erst einmal anhalten", sagte Stratege Stephen Innes vom Handelshaus Oanda. Der Shanghaier Aktienindex gab 1,1 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.031,31 -1,3 Topix 1.699,56 -1,0 Shanghai 3.130,42 -1,1 CSI300 3.851,35 -1,6 Hang Seng 30.315,30 -1,5 Kospi 2.416,20 -1,5 MSCI-Index Asien ex Japan 564,87 -1,2 Euro/Dollar 1,2403 Pfund/Dollar 1,4195 Dollar/Yen 105,61 Dollar/Franken 0,9478 Dollar/Yuan 6,2821 Dollar/Won 1.068,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CHUBU ELEC PWR +3,2 SUMCO -5,4 TOKYO GAS +3,1 PANASONIC -5,1 PACIFIC METALS +3,0 FURUKAWA -5,1 KANSAI ELE PWR +2,9 SCREEN HOLDINGS -5,1 TOKYO ELE PWR +2,8 RECRUIT -5,1 HD HOLDINGS