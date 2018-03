MÄRKTE-Signale für politische Entspannung helfen Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 29. Mrz (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Unterstützung erhielten die Kurse von Signalen der Entspannung im Nordkorea-Konflikt. Japan schlug einem Zeitungsbericht zufolge Nordkorea ein Gipfeltreffen vor. Auch im Zollkonflikt zwischen den USA und China hofften Investoren auf eine Entschärfung. "Die Angst vor einem weltweiten Handelsstreit hat sich verflüchtigt, es gibt aber immer noch Sorgen bezüglich des US-Technologiesektors", fasste Stratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui zusammen. An der Börse in Schanghai ging es ein Prozent aufwärts. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,6 Prozent auf 21.159,08 Zähler, der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent. Unter den Einzelwerten in Japan stand Takeda mit einem Abschlag von 7,4 Prozent im Mittelpunkt. Der Pharmakonzern erwägt eine Offerte für den in London gelisteten Rivalen Shire. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.159,08 +0,6 Topix 1.704,00 +0,3 Shanghai 3.157,01 +1,1 CSI300 3.891,00 +1,3 Hang Seng 30.143,72 +0,4 Kospi 2.438,50 +0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 562,73 +0,2 Euro/Dollar 1,2325 Pfund/Dollar 1,4083 Dollar/Yen 106,58 Dollar/Franken 0,9559 Dollar/Yuan 6,2932 Dollar/Won 1.065,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % RECRUIT +5,3 TAKEDA PHARM -7,5 HOLDINGS NICHIREI CORP +4,0 PANASONIC -4,0 FAMILYMART UNY +3,5 RAKUTEN -4,0 H ASAHI GROUP +3,5 SEIKO EPSON -4,0 HLDG KURARAY +3,4 NIPPON EXPRESS -4,0 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)