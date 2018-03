MÄRKTE - Nasdaq zieht Aktienbörse in Tokio mit nach oben

Tokio, 30. Mrz (Reuters) - Die Aktienbörsen in Tokio haben am Freitag zugelegt. Vor allem Technologie-Papiere wie Tokyo Electron und Advantest standen auf den Kauflisten. Händler zufolge profitierte der Bereich davon, dass die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag erstmals wieder zugelegt hatte.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio beendete den Vormittagshandel 1,0 Prozent fester mit 21.364 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,5 Prozent auf 1711 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,5 Prozent.

Die Nasdaq in New York hatte am Donnerstag 1,64 Prozent zugelegt.

Ein Euro wurde in Fernost mit 1,2313 Dollar und damit etwas höher als im späten New Yorker Handel bewertet. (Reuters-Büro Tokio; geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)