MÄRKTE-Japans Börsen starten lustlos - Handelsstreit bleibt im Fokus

Tokio, 09. Apr (Reuters) - Die japanischen Börsen sind lustlos in die neue Woche gestartet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendierte am Montag kaum verändert bei 21.568 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent auf 1717 Zähler. Börsianer sagten, im Fokus bleibe der Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump rechnet hier mit Zugeständnissen der Volksrepublik. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte, er erwarte keinen Handelskrieg. Beides sorgte an der Börse für Erleichterung.

Der Euro gab im fernöstlichen Handel leicht nach und kostete 1,2271 Dollar. Die US-Devise tendierte zum Yen kaum verändert bei 107,18 Yen.

