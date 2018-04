MÄRKTE-Handelsstreit bremst Kauflaune an Asiens Börsen

Tokio, 09. Apr (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben sich zu Wochenbeginn ins Plus vorgearbeitet. Große Sprünge wagten die Anleger angesichts des weiterhin schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China aber nicht. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent im Plus bei 21.678 Punkten. Der breiter gefasste Topix rückte um 0,4 Prozent vor. In China notierte der Shanghai-Composite 0,1 Prozent höher. Nach gemäßigteren Tönen hatte sich die Auseinandersetzung zwischen den USA und China am Freitag wieder verschärft. Trump drohte der Regierung in Peking mit zusätzlichen Zöllen auf Importe im Volumen von 100 Milliarden Dollar im Jahr an. Am Wochenende twitterte US-Präsident Donald Trump, er rechne mit Zugeständnissen Chinas. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.678,26 +0,5 Topix 1.725,88 +0,4 Shanghai 3.133,85 +0,1 CSI300 3.847,57 -0,2 Hang Seng 30.251,38 +1,4 Kospi 2.444,12 +0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 564,65 +0,7 Euro/Dollar 1,2276 Pfund/Dollar 1,4109 Dollar/Yen 107,05 Dollar/Franken 0,9596 Dollar/Yuan 6,2974 Dollar/Won 1.067,30 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % COMSYS HOLDINGS +4,9 FURUKAWA ELEC -3,0 YAMAHA CORP +3,5 RAKUTEN -2,9 NH FOODS +2,9 YASKAWA ELEC -2,9 RICOH CO LTD +2,8 NSK -2,9 KIRIN HOLDINGS +2,7 SHOWA SHELL -2,9 (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)