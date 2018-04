MÄRKTE-Chinas Handelsoffensive treibt asiatische Börsen

Tokio, 10. Apr (Reuters) - Chinas jüngste Pläne in der Handelspolitik haben an den asiatischen Börsen für Erleichterung gesorgt. Der Nikkei-Index rückte am Dienstag um 0,5 Prozent auf 21.794,32 Zähler vor, der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent. Der Shanghai-Composite in China legte ein Prozent zu. Präsident Xi Jinping versprach eine Senkung von Importzöllen unter anderem auf Autos sowie den Schutz geistigen Eigentums ausländischer Firmen. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende erklärt, dass er mit Zugeständnissen der Volksrepublik rechne. "Nach meiner Einschätzung lässt China die Tür nach wie vor offen, möchte aber gegenüber den USA nicht zu viele Zugeständnisse machen", schreibt Hao Zhou von der Commerzbank in einem Analystenkommentar. Entscheidend sei nun, welche konkreten Maßnahmen China künftig umsetzen werde. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.794,32 +0,5 Topix 1.731,94 +0,4 Shanghai 3.173,06 +1,1 CSI300 3.906,48 +1,4 Hang Seng 30.705,54 +1,6 Kospi 2.450,54 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 570,30 +0,9 Euro/Dollar 1,2304 Pfund/Dollar 1,4126 Dollar/Yen 107,21 Dollar/Franken 0,9580 Dollar/Yuan 6,2988 Dollar/Won 1.066,50 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUI MIN & +5,4 TAKASHIMAYA -8,6 SML HITACHI CONST +4,7 FAMILYMART UNY -4,5 H NIP ELEC GLASS +4,1 KAO CORPORATION -4,5 OKUMA +4,0 RAKUTEN -4,5 IHI +3,4 RECRUIT -4,5 HOLDINGS (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)