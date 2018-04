MÄRKTE-Börse Tokio im Minus - Softbank gefragt

Frankfurt/Tokio, 11. Apr (Reuters) - Ungeachtet der versöhnlichen Töne aus China im Handelsstreit mit den USA hat die japanische Börse ihre jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben. Der Nikkei-Index verlor am Mittwoch 0,5 Prozent auf 21.687,10 Punkte. "Die USA und China sind immer noch in der Phase, in der sie die Absichten des jeweils anderen zu ergründen versuchen", sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. Eine echte Entspannung der Lage werde es erst dann geben, wenn sich die beiden Kontrahenten einigen. Zu den größten Gewinnern am Tokioter Aktienmarkt gehörte Softbank mit einem Kursplus von 3,4 Prozent. Insidern zufolge haben die US-Tochter Sprint und T-Mobile US ihre Fusionsgespräche wieder aufgenommen. Das jüngste Bekenntnis des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zur Öffnung der heimischen Wirtschaft und zur Senkung von Zöllen verhalf der Börse Shanghai zu einem Kursplus von 0,4 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.687,10 -0,5 Topix 1.725,30 -0,4 Shanghai 3.198,58 +0,3 CSI300 3.929,14 +0,1 Hang Seng 30.866,04 +0,5 Kospi 2.444,48 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 572,39 +0,0 Euro/Dollar 1,2369 Pfund/Dollar 1,4191 Dollar/Yen 107,03 Dollar/Franken 0,9559 Dollar/Yuan 6,2766 Dollar/Won 1.065,73 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % JXTG HOLDINGS +4,3 J.FRONT -9,3 RETAILIN SOFTBANK GROUP +3,5 TERUMO CORP -6,5 SUMITOMO MTL +3,2 KAO CORPORATION -6,5 MIN INPEX +2,9 TOKYU FUDOSAN -6,5 HD TOKUYAMA +2,9 YAMAHA CORP -6,5 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)