MÄRKTE-Syrien-Konflikt überschattet Handel an asiatischen Börsen

Frankfurt/Tokio, 12. Apr (Reuters) - Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Syrien-Konflikt haben Anleger an den asiatischen Aktienmärkten verunsichert. In Japan und China schlossen die Börsen am Donnerstag schwächer. "Sollte es zum ersten Mal eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland geben, wäre das die Art von Schlagzeile, die die Aktienmärkte zum Absturz bringen würde", sagte Analyst Hidenori Suezawa vom Vermögensverwalter SMBC Nikko Securities. Schon an der Wall Street hatte Trump mit seinen an Russland gerichteten Drohungen für Kursrückgänge gesorgt. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 21.660 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index büßte 0,4 Prozent auf 1.718 Zähler ein. Positiv stachen Aktien von Einzelhändlern wie Aeon und Ryohin heraus, die nach starken Quartalszahlen zulegten. In Schanghai gingen die Kurse 0,8 Prozent nach unten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.660,28 -0,1 Topix 1.718,52 -0,4 Shanghai 3.183,92 -0,8 CSI300 3.908,05 -0,8 Hang Seng 30.730,12 -0,5 Kospi 2.450,03 +0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 570,63 -0,4 Euro/Dollar 1,2363 Pfund/Dollar 1,4188 Dollar/Yen 106,89 Dollar/Franken 0,9595 Dollar/Yuan 6,2764 Dollar/Won 1.069,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % HINO MOTORS +5,5 TAIHEIYO CEMENT -4,5 AEON +4,1 SHOWA DENKO -4,4 DENTSU +3,6 TOKAI CARBON -4,4 TERUMO CORP +3,1 OKUMA -4,4 FAMILYMART UNY +3,0 SUMITOMO OSAKA -4,4 H (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)