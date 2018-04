MÄRKTE-Nikkei beendet Handelswoche im Plus - China schwächer

Frankfurt/Tokio, 13. Apr (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Deeskalation in der Syrien-Krise hat Anleger an die asiatischen Aktienmärkte zurückgelockt. Auch der mögliche Wiedereinstieg der USA in das transpazifische Freihandelsabkommen TPP sorgte für Zuversicht. "Es herrscht zwar noch eine gewisse Unsicherheit, aber falls die USA tatsächlich TPP wieder beitreten, wäre das sehr positiv für die globale Wirtschaft und die Aktienmärkte würde es lieben", sagte Ökonom Hiroshi Watanabe vom Investmenthaus Sony Financial. Der Leitindex in Tokio schloss am Freitag 0,6 Prozent fester mit 21.778 Punkten. Der MCSI-Index für asiatisch-pazifische Werte außerhalb Japans gewann 0,2 Prozent. In China waren Anleger jedoch verunsichert von einem überraschend starken Rückgang der Exporte. Der Leitindex in Shanghai und der CSI300 lagen je rund ein halbes Prozent im Minus. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.778,74 +0,6 Topix 1.729,36 +0,6 Shanghai 3.165,91 -0,5 CSI300 3.879,56 -0,5 Hang Seng 30.858,40 +0,1 Kospi 2.455,58 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 572,20 +0,2 Euro/Dollar 1,2323 Pfund/Dollar 1,4226 Dollar/Yen 107,57 Dollar/Franken 0,9628 Dollar/Yuan 6,2872 Dollar/Won 1.068,71 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % FURUKAWA ELEC +5,6 HINO MOTORS -3,7 SUMCO +4,3 RECRUIT -2,8 HOLDINGS EBARA CORP +3,9 SHISEIDO -2,8 MITSUI OSK +3,8 ASAHI GROUP -2,8 LINES HLDG ALPS ELECTRIC +3,7 TAKEDA PHARM -2,8 (Reporter: Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)