MÄRKTE-Japanische Börse startet mit Gewinnen in neue Handelswoche

Frankfurt/Tokio, 16. Apr (Reuters) - Erleichterung über einen begrenzten US-geführten Militärschlag auf Ziele in Syrien haben Anleger in Japan zum Wochenauftakt vorsichtig optimistisch gestimmt. Der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei schloss 0,3 Prozent fester bei 21.835 Punkten. Auch der breiter gefasste Topix-Index legte knapp ein halbes Prozent zu. Marktexperten sagten, bei Anlegern komme es positiv an, dass nach den Luftschlägen in Syrien am Wochenende erst einmal keine weitere Eskalation absehbar sei. Nur im Falle neuer Angriffe westlicher Mächte könnte es zu einem Kursrutsch an den Börsen kommen, sagte Frank Benzimra von Societe Generale Corporate and Investment Banking. Börsianer in Japan hatten aber auch Spekulationen über einen baldigen Rücktritt des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu verdauen. Ex-Regierungschef Junichiro Koizumi sagte in einem am Montag veröffentlichten Interview des Magazins "Aera", Abe werde wahrscheinlich im Juni seinen Posten räumen. In China zogen sich Investoren zurück aus Sorge vor einem Abflauen der Wirtschaft. Der CSI300 und der Index der Börse in Shanghai verloren je knapp zwei Prozent. Anleger fürchten, dass sich eine schärfere Regulierung der Finanzmärkte und ein verlangsamtes Kreditwachstum allmählich auf die boomende Konjunktur auswirken, wie Analysten erklärten. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab 0,7 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.835,53 +0,3 Topix 1.736,22 +0,4 Shanghai 3.104,74 -1,7 CSI300 3.801,54 -1,8 Hang Seng 30.285,60 -1,7 Kospi 2.457,49 +0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 566,62 -0,7 Euro/Dollar 1,2334 Pfund/Dollar 1,4263 Dollar/Yen 107,24 Dollar/Franken 0,9626 Dollar/Yuan 6,2814 Dollar/Won 1.072,95 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NH FOODS +3,2 FAST RETAILING -2,3 DAINPN SUMI +3,0 TOHO ZINC -2,0 PHAR FAMILYMART UNY +2,9 SHIN-ETSU CHEM -2,0 H NIP ELEC GLASS +2,8 TOKUYAMA -2,0 DAIICHI SANKYO +2,6 FANUC LTD -2,0 (Reporter: Wayne Cole und Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)