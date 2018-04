MÄRKTE-Furcht vor Handelskrieg belastet Chinas Börse

Frankfurt/Tokio, 17. Apr (Reuters) - Der anhaltende Handelsstreit mit den USA hat an den Börsen in Asien das überraschend starke Wachstum der chinesischen Wirtschaft überschattet. Außerdem drücke der Syrien-Konflikt weiter auf die Stimmung, sagte Volkswirt Kota Hirayama vom Vermögensverwalter SMBC Nikko Securities. Die chinesische Börse in Shanghai verlor am Dienstag 0,5 Prozent. Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft um 6,8 Prozent. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 6,7 Prozent gerechnet. In Tokio kam der japanische Leitindex Nikkei kaum vom Fleck und trat bei 21.847,59 Punkten auf der Stelle. "Japans Premier Shinzo Abe steckt im Umfragetief, und die Exportnation leidet unter der Gefahr eines Handelskriegs", sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Abes heutiges Treffen mit US-Präsident Donald Trump könnte frische Impulse geben." Bei den Unternehmen stand Takeda im Rampenlicht. Der japanische Pharmakonzern ist an einer Übernahme des britischen Rivalen Shire interessiert. Dieser verkaufte sein Krebstherapiegeschäft für zwei Milliarden Euro an den französischen Konkurrenten Servier. Takeda-Aktien, die wegen den Kosten einer möglichen Shire-Übernahme in den vergangenen Wochen gut neun Prozent verloren hatten, gewannen zwei Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.847,59 +0,1 Topix 1.729,98 -0,4 Shanghai 3.090,19 -0,7 CSI300 3.780,58 -0,7 Hang Seng 30.278,41 -0,1 Kospi 2.454,27 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 566,35 -0,2 Euro/Dollar 1,2394 Pfund/Dollar 1,4361 Dollar/Yen 106,91 Dollar/Franken 0,9594 Dollar/Yuan 6,2777 Dollar/Won 1.066,60 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CHIYODA CORP +5,3 SHINSEI BANK -2,9 FAMILYMART UNY +3,9 MITSUBISHI EST -2,8 H MEIJI HOLDINGS +3,3 KYOWA HAKKO KRN -2,8 TOHO +3,2 TOKUYAMA -2,8 SHOWA DENKO +2,0 FUJI ELECTRIC -2,8 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)