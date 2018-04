MÄRKTE-Börse in Tokio folgt Wall Street ins Plus

Tokio, 18. Apr (Reuters) - Im Schlepptau der Wall Street hat der japanische Aktienmarkt am Mittwoch Gewinne verzeichnet. Steigende Zuversicht auf die anstehenden Bilanzzahlen der Unternehmen ließen die Anleger wieder zu Aktien greifen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 1,29 Prozent im Plus bei 22.130 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte knapp ein Prozent auf 1746 Zähler zu.

Sorgen wegen der politischen Krisen in der Welt und die Angst vor einem Handelskrieg rückten in den Hintergrund. An der Wall Street hoben starke Zahlen von Netflix und UnitedHealth die Stimmung. Für weitere Zuversicht sorgten in Tokio abnehmende Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. US-Regierungskreisen zufolge traf der designierte Außenminister Mike Pompeo in Nordkorea mit Machthaber Kim Jong Un zusammen.

Der Euro wurde kaum verändert mit 1,2370 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 107,23 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9672 Franken je Dollar und 1,1973 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Shri Navaratnam geschrieben von Boris Berner; bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)