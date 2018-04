MÄRKTE-US-Vorgaben geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 18. Apr (Reuters) - Die jüngsten Kursgewinne an der Wall Street ermuntern Anleger zum Einstieg in asiatische Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 1,4 Prozent auf 22.158 Punkte. Zur positiven Stimmung trugen auch die Entspannungssignale im Nordkorea-Konflikt bei. Insidern zufolge hat der designierte US-Außenminister Mike Pompeo über das Osterwochenende Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un getroffen. In China legte die Börse Shanghai 0,6 Prozent zu, nachdem sie zunächst um 0,8 Prozent auf ein Elf-Monats-Tief von 3041 Zählern gefallen war. Hier trübte das US-Lieferverbot für Handy-Bestandteile an den Anbieter ZTE die Stimmung. Einem Insider zufolge könnte die Firma auch die Lizenz für das Smartphone-Betriebssystem Android verlieren. Grund für den Bann ist ein Verstoß gegen die Iran-Sanktionen der USA. ZTE-Aktien wurden nicht gehandelt. Unabhängig davon hatte die chinesische Notenbank am Dienstag die Mindestreservesätze für Geschäftsbanken gesenkt und diesen damit mehr Bewegungsfreiheit zur Kreditvergabe gewährt. "Das stimmt mich zuversichtlich für die anstehende Berichtssaison – und darüber hinaus", sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.158,20 +1,4 Topix 1.749,67 +1,1 Shanghai 3.086,01 +0,6 CSI300 3.762,09 +0,4 Hang Seng 30.293,72 +0,8 Kospi 2.478,95 +1,0 MSCI-Index Asien ex Japan 568,63 +0,5 Euro/Dollar 1,2370 Pfund/Dollar 1,4302 Dollar/Yen 107,32 Dollar/Franken 0,9675 Dollar/Yuan 6,2881 Dollar/Won 1.068,40 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DENKA +4,4 ASTELLAS PHARMA -1,3 TOKAI CARBON +4,2 HONDA MOTOR -1,1 EBARA CORP +4,2 SHINSEI BANK -1,1 KAJIMA CORP +4,0 INPEX -1,1 NISSHIN STEEL +4,0 SCREEN HOLDINGS -1,1 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)