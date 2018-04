MÄRKTE-US-Japan-Gipfel macht Anlegern in Tokio Mut

Tokio, 19. Apr (Reuters) - Erleichterung über den Verlauf des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe hat die Börse in Tokio am Donnerstag gestützt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann 0,2 Prozent bei 22.191 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index ging kaum verändert aus dem Handel. Trump und Abe wollen die Handelsgespräche zwischen beiden Ländern intensivieren. Beide Seiten seien sich einig, Gespräche über freie, faire und auf Gegenseitigkeit beruhende Handelsabkommen aufzunehmen, sagte der japanische Ministerpräsident bei seinem USA-Besuch am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump. "Die Investoren, die sich vor dem Gipfeltreffen zurückhielten, haben zu kaufen begonnen", sagte Marktanalyst Masayuki Doshida von Rakuten Securities. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.191,18 +0,2 Topix 1.750,18 +0,0 Shanghai 3.111,12 +0,6 CSI300 3.801,23 +0,9 Hang Seng 30.563,07 +0,9 Kospi 2.486,10 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 573,83 +0,7 Euro/Dollar 1,2375 Pfund/Dollar 1,4197 Dollar/Yen 107,38 Dollar/Franken 0,9687 Dollar/Yuan 6,2679 Dollar/Won 1.061,15 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUMITOMO MTL +7,8 KONAMI HOLDINGS -5,1 MIN PACIFIC METALS +5,5 CHIBA BANK -3,6 MITSUI MIN & +4,7 RECRUIT -3,6 SML HOLDINGS CHUBU ELEC PWR +3,9 SHISEIDO -3,6 KANSAI ELE PWR +3,6 SCREEN HOLDINGS -3,6 (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)