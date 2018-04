MÄRKTE-Technologie-Aktien setzen Japans Börse zu

Tokio, 20. Apr (Reuters) - Ein deutlicher Kursrückgang bei Technologie-Aktien hat den japanischen Aktienmarkt zum Wochenschluss leicht ins Minus gedrückt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor am Freitag 0,1 Prozent auf 22.162 Zähler - auf Wochensicht kommt er aber immer noch auf ein Plus von 1,7 Prozent. Eine gedämpfte Einschätzung des Apple-Zulieferers Taiwan Semiconductor (TSMC) zur weltweiten Smartphone-Nachfrage setzte Tokyo Electron zu: Die Papiere gaben zwei Prozent nach. Andere Tech-Werte wie Advantest Corp, Murata Manufacturing oder TDK Corp verloren zwischen 2,2 und 1,4 Prozent. Die Titel von Taiwan Semiconductor rutschten um mehr als sechs Prozent ab. Wegen einer schwindenden Nachfrage nach Smartphones und unsicherer Aussichten für die Kryptowährungsbranche um Bitcoin & Co rechnet der taiwanische Konzern für 2018 nur noch mit einem Umsatzplus von zehn statt zehn bis 15 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.162,24 -0,1 Topix 1.751,13 +0,1 Shanghai 3.071,52 -1,5 CSI300 3.755,65 -1,5 Hang Seng 30.481,70 -0,7 Kospi 2.473,32 -0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 568,01 -1,1 Euro/Dollar 1,2342 Pfund/Dollar 1,4059 Dollar/Yen 107,53 Dollar/Franken 0,9720 Dollar/Yuan 6,2855 Dollar/Won 1.066,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUI OSK +4,1 SHIN-ETSU CHEM -4,9 LINES SHISEIDO +3,5 SCREEN HOLDINGS -4,8 PACIFIC METALS +3,1 TAKEDA PHARM -4,8 OJI HOLDINGS +2,5 SUMCO -4,8 NISSHIN STEEL +2,3 NITTO DENKO -4,8 CORP (Reporter: Ayai Tomisawa, Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)