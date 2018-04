MÄRKTE-Anleger in Asien halten sich zurück - Nikkei fällt

Tokio/Frankfurt, 23. Apr (Reuters) - Börsianer in Asien haben sich zu Beginn der neuen Handelswoche in der Defensive gehalten. An den Aktienmärkten mache die Sorge vor einer Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums die Runde, sagte ein Händler. Außerdem warteten viele Investoren die Bilanzflut der kommenden Tage ab. In Japan schloss der Nikkei-Index 0,3 Prozent schwächer bei 22.088 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index notierte unverändert bei 1750 Zählern. Auch die Börsen in China, Hongkong und Südkorea verzeichneten Verluste. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gab 0,3 Prozent nach. Unsicherheiten herrschten auch wegen des schwelenden Atomstreits zwischen Nordkorea und den USA. US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, trotz Nordkoreas Ankündigung eines Atomteststopps sei der Konflikt nicht gelöst. Am Freitag treffen sich der südkoreanische Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.088,04 -0,3 Topix 1.750,79 +0,0 Shanghai 3.050,47 -0,7 CSI300 3.745,20 -0,4 Hang Seng 30.270,60 -0,5 Kospi 2.472,35 -0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 564,96 -0,4 Euro/Dollar 1,2273 Pfund/Dollar 1,4027 Dollar/Yen 107,83 Dollar/Franken 0,9753 Dollar/Yuan 6,2951 Dollar/Won 1.068,80 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUI E&S HLDG +6,5 TERUMO CORP -3,9 T&D HOLDINGS +4,2 MITSUI MIN & -3,2 SML TOKAI CARBON +4,2 ALPS ELECTRIC -3,2 DAI-ICHI LIFE +4,0 MARUHA NICHIRO -3,2 HD RESONA HOLDINGS +3,3 SUMCO -3,2 (Reporter: Wayne Cole, Ayai Tomisawa, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)