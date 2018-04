MÄRKTE-Schnäppchenjäger in Asien unterwegs - Nikkei schließt höher

Tokio/Frankfurt, 24. Apr (Reuters) - An den Börsen in Asien haben am Dienstag Schnäppchenjäger das Ruder übernommen. Nach den Verlusten der vergangenen Tage deckten sie sich wieder mit Aktien ein. "Investoren beobachten nun genau, ob wir inmitten eines Sturm an Marktschwankungen stecken oder ob vor uns eine ruhige See liegt, die auf globales Wirtschaftswachstum hindeutet", sagte Nick Twidale, Chefanalyst beim Brokerhaus Rakuten Securities. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,9 Prozent fester bei 22.278 Punkten, der breiter gefasste Topix gewann 1,1 Prozent auf 1769 Zähler. Die Leitbörsen in China rückten um rund zwei Prozent zu. Besonders gefragt in Japan waren Aktien von Versicherungen und Banken. Die Titel von Mitsubishi UJF rückten um 2,5 Prozent vor, Sumitomo Mitsui Financial gewannen zwei Prozent. Wegen negativer Zinsen in Japan haben sich die dortigen Institute mehr und mehr in den USA engagiert, wo die Renditen für festverzinsliche Anleihen zuletzt deutlich gestiegen sind. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.278,12 +0,9 Topix 1.769,75 +1,1 Shanghai 3.127,68 +1,9 CSI300 3.842,53 +2,0 Hang Seng 30.554,30 +1,0 Kospi 2.463,50 -0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 563,76 +0,1 Euro/Dollar 1,2217 Pfund/Dollar 1,3948 Dollar/Yen 108,75 Dollar/Franken 0,9770 Dollar/Yuan 6,3101 Dollar/Won 1.076,40 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % YAMAHA CORP +4,3 IHI -6,5 KAWASAKI HVY +3,6 PACIFIC METALS -6,3 IND HITACHI +3,4 SUMITOMO MTL -6,3 MIN CHIBA BANK +3,3 TOHO ZINC -6,3 FAMILYMART UNY +3,2 ADVANTEST -6,3 H (Reporter: Ayai Tomisawa, Hideyuki Sano, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)