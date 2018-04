MÄRKTE-Asiatische Börsen folgen der Wall Street nach unten

Frankfurt/Tokio, 25. Apr (Reuters) - Die aufkeimenden Inflationsängste der Anleger in Amerika haben am Mittwoch auch die Stimmung an den asiatischen Börsen eingetrübt. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 22.215 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent auf 1767 Zähler. In China und Korea gaben die Indizes bis zu 1,1 Prozent nach. Vor allem der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf rund drei Prozent macht die US-Anleger nervös. Momentan gerieten etliche Aktien großer Konzerne unter Druck, obwohl sie überraschend hohe Gewinne ausweisen konnten, erläuterte Anlagestratege Norihiro Fujito vom Analysehaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Der Markt reagiert bislang, als ob die seit 2009 laufende Rally ihrem Ende zugeht." Vor allem Industriewerte und die Aktien von Baumaschinen-Herstellern ließen Federn. Der US-Branchenriese Caterpillar erklärte, dass infolge der Schutzzölle von US-Präsident Donald Trump auf Stahlimporte künftig höhere Materialkosten anfallen könnten. Die Papiere von Komatsu fielen um 3,4 Prozent, die Titel von Hitachi Construction gaben 3,5 Prozent ab. Die Aussicht auf höhere Übernahmekosten drückte die Aktien von Takeda um rund sieben Prozent und bescherte ihnen den größten Tagesverlust seit neun Jahren. Der Pharmakonzern hatte zuvor seine Offerte für den irischen Konkurrenten Shire aufgestockt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.215,32 -0,3 Topix 1.767,73 -0,1 Shanghai 3.116,28 -0,4 CSI300 3.826,03 -0,5 Hang Seng 30.305,96 -1,1 Kospi 2.445,13 -0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 558,65 -0,8 Euro/Dollar 1,2207 Pfund/Dollar 1,3964 Dollar/Yen 109,09 Dollar/Franken 0,9814 Dollar/Yuan 6,3107 Dollar/Won 1.080,35 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)