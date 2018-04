MÄRKTE-Japanische Börse im Aufwind - Shanghai im Minus

Frankfurt/Tokio, 26. Apr (Reuters) - Gestützt auf Kursgewinne der Chipwerte hat der japanische Aktienmarkt am Donnerstag zugelegt. Der Nikkei-Index stieg am Donnerstag um 0,5 Prozent auf 22.319,61 Punkte. Für positive Stimmung sorgte unter anderem Tokyo Electron. Der Chip-Hersteller stellte für das angelaufene Geschäftsjahr 2018/2019 einen 30-prozentigen Anstieg des operativen Gewinns in Aussicht. Mit umgerechnet 2,7 Milliarden Euro wäre es das dritte Rekordergebnis in Folge. Die Aktien der Firma stiegen daraufhin um 8,4 Prozent. Das ist der höchste Tagesgewinn seit einem halben Jahr. Die Börsen in Shanghai und Hongkong gaben dagegen um jeweils 1,4 Prozent nach. Die US-Ermittlungen gegen Huawei machten Anleger nervös, sagten Börsianer. Der chinesische Elektronikkonzern soll gegen Iran-Sanktionen verstoßen haben. Wegen ähnlicher Vorwürfe dürfen US-Unternehmen sieben Jahre lang keine Bauteile oder Software an den chinesischen Handybauer ZTE liefern. In Südkorea gerieten die Aktien von Hyundai unter Verkaufsdruck und verloren 4,6 Prozent. Wegen eines schwächelnden Geschäfts in den USA und China brach der Quartalsgewinn des Autobauers um die Hälfte auf umgerechnet 507 Millionen Euro ein. Analysten hatten ein fast doppelt so hohes Ergebnis erwartet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.319,61 +0,5 Topix 1.772,13 +0,3 Shanghai 3.073,98 -1,4 CSI300 3.752,60 -2,0 Hang Seng 29.886,92 -1,5 Kospi 2.479,16 +1,2 MSCI-Index Asien ex Japan 555,73 -0,4 Euro/Dollar 1,2174 Pfund/Dollar 1,3939 Dollar/Yen 109,36 Dollar/Franken 0,9828 Dollar/Yuan 6,3230 Dollar/Won 1.080,41 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKYO ELECTRON +8,4 NP STL & SMTM -2,7 ML KAWASAKI HVY +4,7 JXTG HOLDINGS -2,6 IND SUMCO +3,6 MITSUI MIN & -2,6 SML SHIMIZU CORP +3,1 ASTELLAS PHARMA -2,6 SCREEN HOLDINGS +2,8 TOKUYAMA -2,6 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)