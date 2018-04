MÄRKTE-Asiatische Börsen arbeiten sich zum Wochenschluss nach oben

Tokio, 27. Apr (Reuters) - Die Kursgewinne an der Wall Street haben zum Wochenschluss die asiatischen Börsen angeschoben. In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 22.467 Punkte. Für Kauflaune sorgten auch gute Zahlen der Tech-Werte Advantest und Kyocera. Die Papiere stiegen um 13,6 und 12,6 Prozent. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik ohne Japan legte 0,8 Prozent zu. Für den Aktienmarkt in Seoul ging es ebenfalls bergauf, er rückte um 0,9 Prozent vor. Für gute Stimmung sorgte hier insbesondere das erste koreanische Gipfeltreffen seit mehr als zehn Jahren, das Händlern zufolge Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen dem Norden und dem Süden nährte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.467,87 +0,7 Topix 1.777,23 +0,3 Shanghai 3.077,40 +0,1 CSI300 3.750,75 -0,1 Hang Seng 30.200,90 +0,6 Kospi 2.498,28 +0,9 MSCI-Index Asien ex Japan 561,68 +0,8 Euro/Dollar 1,2097 Pfund/Dollar 1,3921 Dollar/Yen 109,30 Dollar/Franken 0,9900 Dollar/Yuan 6,3397 Dollar/Won 1.075,80 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % ADVANTEST +13, FANUC LTD -9,3 6 KYOCERA CORP +12, ALPS ELECTRIC -8,0 6 FUJI ELECTRIC +7,3 MITSUI -8,0 CHEMICALS NISSHIN STEEL +6,8 HITACHI CONST -8,0 TOKYO ELE PWR +5,9 MITSUI OSK -8,0 HD LINES (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)