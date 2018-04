MÄRKTE-Aufatmen an Asien-Börsen nach Gipfeltreffen in Nordkorea

Sydney/Frankfurt, 30. Apr (Reuters) - Die historische Annäherung der beiden koreanischen Staaten hat am Montag für gute Stimmung an den Börsen in Asien gesorgt. Zudem deckten sich Anleger in der Hoffnung auf solide Bilanzen von Unternehmen verstärkt mit Aktien ein. Die Handelsumsätze blieben jedoch dünn, da die Börsen in Japan, China und Indien feiertagsbedingt geschlossen waren. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ohne Japan legte ein Prozent zu. Der Leitindex der Börse in Südkorea stieg um 0,8 Prozent, der Auswahlindex in Hongkong rückte um 1,5 Prozent vor. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un kündigte dem südkoreanischen Präsidialamt zufolge am Wochenende an, das Atomtestgelände im Mai vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu schließen. Bei einem Gipfeltreffen am Freitag hatten sich Nord- und Südkorea darauf geeinigt, die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen zu befreien und den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 30.740,10 +1,5 Kospi 2.513,66 +0,9 MSCI-Index Asien ex Japan 568,90 +1,0 Euro/Dollar 1,2124 Pfund/Dollar 1,3772 Dollar/Yen 109,18 Dollar/Franken 0,9878 Dollar/Yuan 6,3325 Dollar/Won 1.068,50 (Reporter: Swati Pandey, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)