MÄRKTE-Anleger in Asien halten sich zurück - Feiertagslaune in Tokio

Tokio, 01. Mai (Reuters) - Die Investoren an den Börsen in Fernost haben sich am Dienstag überwiegend zurückhaltend gezeigt. Für Verunsicherung sorgte der Handelsstreit zwischen den USA und China. Auch die Sorge, dass die USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran aussteigen könnten, dämpfte die Stimmung. Viele Handelsplätze waren feiertagsbedingt geschlossen. Der japanische Aktienmarkt bewegte sich kaum vom Fleck. Die Umsätze waren gering, weil es in Japan in dieser Woche mehrere Feiertage gibt: Bereits am Montag gab es keinen Handel. Am Donnerstag und Freitag werden die Börsen ebenfalls geschlossen sein. An den Börsen in China und Südkorea fand am Dienstag auch kein Handel statt. Gewinne wurden in Australien verzeichnet. Die Aktien profitierten von der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, zunächst keine Schuttzölle auf Aluminium und Stahlimporte zu verhängen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.508,03 +0,2 Topix 1.774,18 -0,2 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 568,37 -0,1 Euro/Dollar 1,2064 Pfund/Dollar 1,3761 Dollar/Yen 109,43 Dollar/Franken 0,9917 Dollar/Yuan 6,3325 Dollar/Won 1.068,63 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % OKUMA +8,3 YAHOO JAPAN -14, 4 TOKUYAMA +6,7 TOTO -11, 8 WEST JAPAN RY +6,5 MITSUI E&S HLDG -11, 8 HITACHI +6,1 SONY CORP -11, 8 SOJITZ +5,0 SEIKO EPSON -11, 8 (Reporter: Ayai Tomisawa; geschrieben von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236)