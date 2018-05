MÄRKTE-Autobauer setzen Nikkei-Index zu - Shanghai im Minus

Frankfurt/Tokio, 02. Mai (Reuters) - Kursverluste der Autobauer machen der Börse in Tokio zu schaffen. Die Abwertung des Yen, die japanische Waren auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger macht, verhinderte allerdings größere Kursverluste. Der Nikkei-Index verlor am Mittwoch 0,2 Prozent auf 22.472,78 Punkte. Der US-Dollar war mit 109,91 Yen zeitweise so teuer wie zuletzt vor drei Monaten. Wegen eines schwächelnden US-Absatzes verloren die Aktien der Autobauer Honda, Nissan und Toyota bis zu 2,4 Prozent. Unter Druck standen auch die Papiere von Fujifilm, die sich um 5,5 Prozent verbilligten. Auslöser der Ausverkaufs war der Rücktritt des Chefs des US-Druckerherstellers Xerox wegen eines Streits mit Aktionären über die geplante Übernahme durch Fujifilm. An der Börse Shanghai wuchs vor den Gesprächen zwischen China und den USA zur Beilegung des Handelsstreits die Nervosität. Der Leitindex büßte 0,5 Prozent ein. Staatlichen chinesischen Medien zufolge trifft sich Vize-Ministerpräsident Liu He mit einer US-Delegation um Handelsminister Wilbur Ross zu einem "Meinungsaustausch". Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.472,78 -0,2 Topix 1.771,52 -0,2 Shanghai 3.071,28 -0,4 CSI300 3.751,86 -0,1 Hang Seng 30.661,75 -0,5 Kospi 2.503,03 -0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 566,67 -0,2 Euro/Dollar 1,2001 Pfund/Dollar 1,3602 Dollar/Yen 109,80 Dollar/Franken 0,9955 Dollar/Yuan 6,3595 Dollar/Won 1.075,43 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % YAMATO HOLDINGS +6,2 FUJIFILM -5,5 HOLDING JAPAN TOBACCO +5,7 MITSUB -4,0 LOGISTICS NITTO DENKO +5,1 PACIFIC METALS -4,0 CORP TOKUYAMA +4,9 JXTG HOLDINGS -4,0 TOKAI CARBON +4,3 MITSUI FUDOSAN -4,0 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)