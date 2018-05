MÄRKTE-Handelsstreit treibt Asien-Anleger um

Frankfurt/Tokio, 03. Mai (Reuters) - Vor den geplanten Gesprächen zwischen den USA und China zum Handelsstreits fassen Anleger asiatische Aktien nur mit spitzen Fingern an. Die Börsen in Hongkong, Taiwan und Singapur verloren jeweils mehr als ein Prozent. Der Leitindex in Shanghai hielt sich dagegen 0,6 Prozent im Plus. Die japanischen Finanzmärkte blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Im Tagesverlauf soll eine US-Delegation um Handelsminister Wilbur Ross und Finanzminister Steven Mnuchin mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsident Liu He zusammentreffen. Mit einem Durchbruch rechneten Experten allerdings nicht. Wahrscheinlich werde man sich nur darauf einigen, im Gespräch zu bleiben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.101,86 +0,7 CSI300 3.793,50 +0,8 Hang Seng 30.299,90 -1,4 Kospi 2.488,77 -0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 563,52 -0,6 Euro/Dollar 1,1991 Pfund/Dollar 1,3607 Dollar/Yen 109,58 Dollar/Franken 0,9964 Dollar/Yuan 6,3615 Dollar/Won 1.075,23 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)