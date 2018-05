MÄRKTE-Asiens Börsen im Minus - Handelsgespräche im Blick

Frankfurt/Tokio, 04. Mai (Reuters) - Angesichts der Handelsgespräche zwischen China und den USA haben sich Anleger am Freitag mit Engagements an den asiatischen Aktienmärkten zurückgehalten. Die Börsen in Shanghai, Hongkong und Singapur verloren bis zu 0,8 Prozent. Der japanische Aktienmarkt blieb wegen eines Feiertages geschlossen. US-Finanzminister Steven Mnuchin äußerte sich verhalten optimistisch über die Verhandlungen zur Vermeidung eines Handelskrieges mit China. Experten bezweifelten allerdings, dass bis zum Abschluss der zweitägigen Gespräche am Freitag ein Durchbruch erzielt werden könne. Parallel dazu fiel der Leitindex der Börse Jakarta um bis zu 1,5 Prozent auf ein Neun-Monats-Tief von 5768,38 Punkten. Börsianern zufolge befürchteten Investoren enttäuschende Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal, die am Montag veröffentlicht werden sollen. Dies setze vor allem Finanzwerte unter Druck. Bank Central Asia und Bank Negara gaben daraufhin bis zu 3,2 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.090,55 -0,3 CSI300 3.775,86 -0,5 Hang Seng 30.041,46 -0,9 Kospi 2.461,38 -1,0 MSCI-Index Asien ex Japan 560,36 -0,5 Euro/Dollar 1,1967 Pfund/Dollar 1,3554 Dollar/Yen 109,09 Dollar/Franken 0,9990 Dollar/Yuan 6,3506 Dollar/Won 1.077,37 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)