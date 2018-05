MÄRKTE-Konjunkturoptimismus hilft China-Börsen - Nikkei stagniert

Frankfurt/Tokio, 07. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf ein anhaltend starkes Wirtschaftswachstum in China steigen Anleger in den dortigen Aktienmarkt ein. Dabei ließen sie sich auch nicht von den mangelnden Fortschritten bei den Handelsgesprächen der Regierung in Peking mit den USA beirren. Die Börse Shanghai stieg am Montag um 1,2 Prozent. Börsianer werteten außerdem ein Gesetz positiv, das im Ausland notierten Großkonzernen wie dem Amazon-Rivalen Alibaba eine weitere Notierung in China erlaubt. Der japanische Nikkei-Index kam dagegen kaum vom Fleck und notierte bei 22.467 Punkten. Investoren scheuten größere Käufe, weil sie eine Aufwertung des Yen befürchteten, sagte Anlagestratege Isao Kubo vom Vermögensverwalter Nissay. Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Produkte auf dem Weltmarkt schmälern. Gefragt waren dagegen die Papiere von Japan Petroleum, die sich um 1,2 Prozent verteuerten. Der Ölförderer profitierte vom gestiegenen Ölpreis. Die Sorte Brent aus der Nordsee markierte mit 75,89 Dollar je Barrel ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.467,16 +0,0 Topix 1.773,18 +0,1 Shanghai 3.128,69 +1,2 CSI300 3.823,35 +1,3 Hang Seng 29.966,19 +0,1 Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 560,92 +0,1 Euro/Dollar 1,1944 Pfund/Dollar 1,3538 Dollar/Yen 109,23 Dollar/Franken 1,0006 Dollar/Yuan 6,3624 Dollar/Won 1.077,41 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % YAMAHA CORP +5,4 NIPPON KAYAKU -3,1 DAIICHI SANKYO +5,1 T&D HOLDINGS -2,5 SOJITZ +4,9 DAI-ICHI LIFE -2,5 HD TOKYO ELE PWR +4,6 RICOH CO LTD -2,5 HD TOTO +3,6 MITSUB CHEM -2,5 HLDG (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)