MÄRKTE-Handelsgespräche mit USA helfen Chinas Börse

Frankfurt/Tokio, 08. Mai (Reuters) - Mit Erleichterung reagieren Anleger auf die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Der Index der Börse Shanghai stieg am Dienstag um 0,7 Prozent. Positiv sei außerdem der überraschend kräftige Anstieg der chinesischen Exporte, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "China trägt weiterhin positiv zum globalen Wachstum bei und das ist eine gute Nachricht." Solide Firmenbilanzen verhalfen dem japanischen Nikkei-Index zu einem Kursanstieg von 0,2 Prozent auf 22.508,69 Punkten. Allerdings seien die Gewinnziele für das gesamte Geschäftsjahr konservativ, sagte Anlagestratege Nobuhiko Kuramochi von der Investmentbank Mizhuo. "Wir müssen das Ende des laufenden Quartals abwarten, um ein besseres Bild davon zu bekommen, wie sich die Firmen den Rest des Jahres entwickeln." Bei den Unternehmen stand Takeda im Rampenlicht. Der Pharmakonzern legte ein offizielles Angebot für die Übernahme des britischen Rivalen Shire über rund 62 Milliarden Dollar. Takeda-Titel stiegen um vier Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.508,69 +0,2 Topix 1.779,82 +0,4 Shanghai 3.164,34 +0,9 CSI300 3.885,02 +1,3 Hang Seng 30.424,86 +1,4 Kospi 2.445,86 -0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 565,72 +0,6 Euro/Dollar 1,1928 Pfund/Dollar 1,3582 Dollar/Yen 108,94 Dollar/Franken 1,0021 Dollar/Yuan 6,3600 Dollar/Won 1.075,80 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MARUHA NICHIRO +5,7 TOKYO TATEMONO -4,2 TOKYO ELE PWR +5,7 MITSUBISHI HVY -4,0 HD MARUBENI +4,8 ADVANTEST -4,0 MITSUBISHI CORP +4,6 MATSUI SEC -4,0 KANSAI ELE PWR +4,4 PACIFIC METALS -4,0 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)