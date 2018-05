MÄRKTE-Trumps Iran-Entscheid setzt Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 09. Mai (Reuters) - Die Aufkündigung des Atom-Abkommens mit Iran durch die USA hat Anlegern in Asien am Mittwoch Kopfschmerzen bereitet. "Die kurzfristigen Auswirkungen scheinen zwar begrenzt zu sein", sagte Anlagestratege Norihiro Fujito von der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Sollte der Ölpreis allerdings hoch bleiben, könnte dies die Inflation befeuern und die Konjunktur belasten. Der japanische Nikkei-Index fiel um 0,4 Prozent auf 22.408 Punkte. Die Börse in Shanghai bröckelte um 0,2 Prozent ab. US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen gegen Iran angekündigt. Dadurch könnten Rohöl-Lieferungen im Volumen von mehreren Hunderttausend Barrel pro Tag dem Weltmarkt entzogen werden. Dies trieb den Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee um 2,5 Prozent in die Höhe auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch von 76,75 Dollar je Fass. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.408,88 -0,4 Topix 1.772,91 -0,4 Shanghai 3.148,15 -0,4 CSI300 3.857,94 -0,5 Hang Seng 30.433,25 +0,1 Kospi 2.448,45 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 564,09 -0,2 Euro/Dollar 1,1836 Pfund/Dollar 1,3522 Dollar/Yen 109,56 Dollar/Franken 1,0031 Dollar/Yuan 6,3758 Dollar/Won 1.080,03 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHOWA DENKO +7,3 YOKOGAWA ELEC -12, 1 ASAHI GROUP +7,2 TOKYO ELE PWR -8,4 HLDG HD COMSYS HOLDINGS +6,3 MINEBEA MITSUMI -8,4 TOKAI CARBON +6,0 OKI ELECTRIC -8,4 IND ASAHI GLASS +5,5 OTSUKA HOLDINGS -8,4 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)