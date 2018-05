MÄRKTE-Wall Street schiebt Tokioter Börse an

Tokio, 10. Mai (Reuters) - Die Kursgewinne an der Wall Street haben den japanischen Anlegern am Donnerstag Mut gemacht. Die Tokioter Börse legte 0,4 Prozent auf 22.497 Punkte zu. Der breiter angelegte Topix-Index rückte um 0,3 Prozent vor. Gestützt wurde der Markt auch von ermutigenden Firmenbilanzen. Mitsubishi Motors Corp gewannen mehr als neun Prozent, nachdem das Unternehmen einen höheren Betriebsgewinn für das Geschäftsjahr in Aussicht gestellt hatte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.497,18 +0,4 Topix 1.777,62 +0,3 Shanghai 3.170,93 +0,4 CSI300 3.887,67 +0,4 Hang Seng 30.819,50 +0,9 Kospi 2.464,16 +0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 568,50 +0,6 Euro/Dollar 1,1877 Pfund/Dollar 1,3569 Dollar/Yen 109,83 Dollar/Franken 1,0036 Dollar/Yuan 6,3637 Dollar/Won 1.071,09 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUBISHI +9,4 FURUKAWA -14,8 MOTOR ISETAN MITSUKO +9,4 FURUKAWA ELEC -9,8 H TOKAI CARBON +7,9 NISSHINBO HLDG -9,8 DENKA +6,3 JGC CORPORATION -9,8 IHI +6,1 TORAY -9,8 INDUSTRIES (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)