MÄRKTE-Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei auf 3-Monats-Hoch

Frankfurt/Tokio, 11. Mai (Reuters) - Gestützt auf Kursgewinne an der Wall Street haben asiatischen Börsen am Freitag ebenfalls zugelegt. Der japanische Nikkei-Index stieg um 1,2 Prozent auf 22.758,48 Punkte. Das ist der höchste Schlusskurs seit drei Monaten. Die Börse in Tokio profitierte außerdem von ermutigenden Firmenbilanzen, sagten Börsianer. So steigerte Panasonic den Reingewinn im Geschäftsjahr 2017/2018 um 58 Prozent auf umgerechnet 1,8 Milliarden Euro. Daraufhin stiegen die Aktien des Elektronik-Konzerns um 4,9 Prozent. Die Papiere von Kirin legten 2,4 Prozent zu. Die Brauerei verbuchte ein gut 26-prozentiges Plus des operativen Ergebnisses auf 570 Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.758,48 +1,2 Topix 1.794,96 +1,0 Shanghai 3.172,43 -0,1 CSI300 3.882,89 -0,3 Hang Seng 31.204,44 +1,3 Kospi 2.477,47 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 574,10 +0,9 Euro/Dollar 1,1912 Pfund/Dollar 1,3517 Dollar/Yen 109,45 Dollar/Franken 1,0028 Dollar/Yuan 6,3403 Dollar/Won 1.068,00 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TAIYO YUDEN +13, SAPPORO -5,2 7 HOLDINGS SUZUKI MOTOR +9,0 DAINPN SUMI -4,8 PHAR CHIYODA CORP +6,1 NH FOODS -4,8 MARUI GROUP +5,7 NIPPON KAYAKU -4,8 JGC CORPORATION +5,3 INPEX -4,8