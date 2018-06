MÄRKTE-Asien-Anleger in Kauflaune - Börsen in Japan und Südkorea legen zu

Tokio, 11. Jun (Reuters) - Vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben die Börsen in Asien fester tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio ging am Montag 0,5 Prozent höher bei 22.804 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index in Japan gewann 0,3 Prozent auf 1786 Zähler. Der Leitindex an der Börse in Südkorea gewann 0,7 Prozent. Trump und Kim wollen am Dienstag in Singapur über die Atomwaffen Nordkoreas sprechen. Der US-Präsident hatte sogar eine Friedenserklärung ins Gespräch gebracht. "Das Aufeinanderzugehen der beiden Staaten hat die Wahrscheinlichkeit eines Atomwaffen-Deals erhöht und es könnten sogar die Sanktionen gegenüber Nordkorea gelockert werden", sagte Volkswirt Gareth Leather vom Vermögensverwalter Capital Economics. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.804,04 +0,5 Topix 1.786,84 +0,3 Shanghai 3.045,31 -0,7 CSI300 3.769,40 -0,3 Hang Seng 31.043,68 +0,3 Kospi 2.468,38 +0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 573,07 +0,2 Euro/Dollar 1,1802 Pfund/Dollar 1,3414 Dollar/Yen 109,82 Dollar/Franken 0,9857 Dollar/Yuan 6,4048 Dollar/Won 1.074,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SEVEN & I HLDG +3,0 SEKISUI HOUSE -7,0 FAMILYMART UNY +2,8 TOKYO DOME CORP -4,5 H TAKARA HOLDINGS +2,7 KAWASAKI KISEN -4,5 J.FRONT +2,7 OKUMA -4,5 RETAILIN SHOWA DENKO +2,5 NITTO DENKO -4,5 CORP (Reporter: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)