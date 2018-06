MÄRKTE-Trump und Kim sorgen für Zuversicht an Asiens Börsen

Tokio/Frankfurt, 12. Jun (Reuters) - Die Hoffnung von Anlegern auf eine baldige atomare Abrüstung in Nordkorea hat den Börsen in Asien am Dienstag Auftrieb gegeben. In Japan schloss der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei 0,3 Prozent fester bei 22.878 Punkten. Die Börsen in China und der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans legten ebenfalls zu. An der Börse in Südkorea hielten sich Anleger in der Defensive, der dortige Leitindex Kospi notierte unverändert. Der südkoreanische Won bewegt sich ebenfalls kaum. Ein Dollar kostete 1074,8 Won nach 1075,2 Won am Montag. "Frieden auf der koreanischen Halbinsel könnte sowohl Nord- als auch Südkorea bedeutende Vorteile bringen, möglicherweise inklusive einer neuen Bewertung von südkoreanischen Aktien", konstatierten die Experten des Brokerhauses DBS in einer Studie. "Allerdings wäre es klug, übertriebenen Optimismus zu vermeiden angesichts der riesigen Kluft zwischen den beiden Koreas und den Kosten einer Wiedervereinigung." Analyst David Madden vom Brokerhaus CMC Markets bezeichnete das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un als einen Meilenstein in der Beziehung der beiden Länder. Das Treffen beruhige die Nerven der Anleger in der Region. Trump rechnet nach dem Gespräch mit Kim mit einem baldigen Beginn des atomaren Abrüstungsprozesses auf der koreanischen Halbinsel. Die Gespräche mit Kim seien deutlich besser gelaufen, als erwartet. Kim sprach vom Beginn einer neuen Ära. An der Börse in Südkorea schossen die Aktien von Seohee Construction um 30 Prozent in die Höhe. Anleger setzen darauf, dass der Baukonzern im Grenzgebiet zu Nordkorea Aufträge zur Entfernung von Landminen erhält. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.878,35 +0,3 Topix 1.792,82 +0,3 Shanghai 3.076,74 +0,8 CSI300 3.824,33 +1,2 Hang Seng 31.170,34 +0,3 Kospi 2.468,88 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 574,01 +0,1 Euro/Dollar 1,1755 Pfund/Dollar 1,3346 Dollar/Yen 110,38 Dollar/Franken 0,9878 Dollar/Yuan 6,4032 Dollar/Won 1.077,10 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TAKARA HOLDINGS +3,4 SUMCO -2,8 EAST JAPAN RY +3,0 T&D HOLDINGS -2,3 SOJITZ +2,8 MITSUI MIN & -2,3 SML KIRIN HOLDINGS +2,7 ADVANTEST -2,3 MARUHA NICHIRO +2,7 PACIFIC METALS -2,3 (Reporter: Cynthia Kim, Swati Pandey, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)