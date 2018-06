MÄRKTE-Tokio vor Fed-Entscheid im Plus - China im Minus

Frankfurt/Tokio, 13. Jun (Reuters) - Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist die japanische Börse weiter auf Erholungskurs. Der Nikkei-Index gewann am Mittwoch 0,4 Prozent auf 22.966,38 Punkte. "Da eine Zinserhöhung weitgehend eingepreist ist, liegt das Augenmerk auf der Frage, wie oft die Fed die Zinsen in diesem Jahr anheben wird", sagte Shuji Shirota, leitender Volkswirt der HSBC in Tokio. Wichtig seien auch Signale, bis zu welchem Zinssatz der aktuelle Erhöhungszyklus dauern werde. Unter Anlegern gilt als sicher, dass die US-Notenbank am Abend (20 Uhr MESZ) die Anhebung des Leitzinses um einen Viertel Prozentpunkt auf 1,75 bis zwei Prozent verkünden wird. Zu den größten Gewinnern am japanischen Aktienmarkt zählte Toshiba mit einem Kursplus von 6,6 Prozent. Der Technologiekonzern will eigene Aktien im Volumen von umgerechnet 5,4 Milliarden Euro zurückkaufen. Die Börse Shanghai verlor dagegen 0,7 Prozent. Hier laste der ungelöste Handelsstreit mit den USA auf der Stimmung, sagte Anlagestratege Yukino Yamada vom Brokerhaus Daiwa. Darüber hinaus sorgte der zehnprozentige Kurssturz von ZTE für Kopfschmerzen. Die Papiere des chinesischen Smartphone-Herstellers wurden erstmals seit etwa zwei Monaten wieder gehandelt. Zuvor hatte sich die Firma gegen eine milliardenschswere Zahlung auf eine Aufhebung des US-Embargos gegen ZTE geeinigt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.966,38 +0,4 Topix 1.800,37 +0,4 Shanghai 3.052,18 -0,9 CSI300 3.789,70 -1,0 Hang Seng 30.812,40 -0,9 Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 570,63 -0,6 Euro/Dollar 1,1734 Pfund/Dollar 1,3355 Dollar/Yen 110,56 Dollar/Franken 0,9878 Dollar/Yuan 6,4045 Dollar/Won 1.084,53 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIPPON EXPRESS +7,0 DENKA -3,2 SOFTBANK GROUP +2,8 SUMCO -3,1 TOTO +2,6 TEIJIN -3,1 YAMATO HOLDINGS +2,6 SUMITOMO MTL -3,1 MIN RAKUTEN +2,4 YOKOGAWA ELEC -3,1 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)