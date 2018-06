MÄRKTE-Asiatische Börsen fallen nach Fed-Zinsentscheid

Frankfurt/Tokio, 14. Jun (Reuters) - Nach dem Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) haben die Kurse an den asiatischen Börsen nachgegeben. Der Tokioter Nikkei-Index fiel am Donnerstag um ein Prozent, der breiter gefasste Topix um 0,9 Prozent. Vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen aus der Auto- und Elektronikbranche wurden verkauft. Die Fed hatte den Leitzins um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent erhöht und signalisierte, dass es dieses Jahr auf vier Anhebungen hinauslaufen dürfte. Der aggressive Ton der Fed habe dem Markt nicht geholfen, sagte Takuya Takahashi, Analyst bei Daiwa Securities. Hinzu kämen Sorgen darüber, dass China auf eine Verhängung von US-Zöllen mit Vergeltungszöllen reagieren werde. US-Präsident Donald Trump wollte Regierungskreisen zufolge noch im Laufe des Tages über Zölle auf chinesische Produkte beraten. Auf die Stimmung drückten auch überraschend schwache Einzelhandelsumsätze aus China. Der Schanghaier Leitindex gab 0,4 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.738,61 -1,0 Topix 1.783,89 -0,9 Shanghai 3.048,37 -0,1 CSI300 3.779,18 -0,2 Hang Seng 30.403,04 -1,1 Kospi 2.426,04 -1,7 MSCI-Index Asien ex Japan 564,27 -1,1 Euro/Dollar 1,1807 Pfund/Dollar 1,3395 Dollar/Yen 110,00 Dollar/Franken 0,9841 Dollar/Yuan 6,3908 Dollar/Won 1.082,19 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % RESONA HOLDINGS +2,5 OJI HOLDINGS -4,5 TAIYO YUDEN +2,4 TOTO -3,6 CHIBA BANK +2,0 FAMILYMART UNY -3,6 H RAKUTEN +1,8 TOPPAN PRINTING -3,6 FUJI ELECTRIC +1,7 EISAI -3,6 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)