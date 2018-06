MÄRKTE -Börse in Tokio im Plus - Euro gibt nach

Tokio, 15. Jun (Reuters) - Die Börse in Tokio hat am Freitag zugelegt. Im Vormittagshandel gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 22.792 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent auf 1786 Zähler.

Nach der Absage der Europäischen Zentralbank (EZB) an eine baldige Zinserhöhung gab die Gemeinschaftswährung im fernöstlichen Devisenhandel leicht nach. Ein Euro wurde mit 1,1564 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 110,52 Yen gehandelt.

Die EZB-Entscheidung hatte auch den Handel an der Wall Street geprägt. Zudem haben die New Yorker Investoren den Zinsschritt der US-Notenbank weitgehend verdaut. Nach frühen Gewinnen notierte der Dow-Jones-Index der Standardwerte zum Schluss auf 25.175 Punkten 0,1 Prozent schwächer. Dagegen kletterte der breiter gefasste S&P 500 um 0,2 Prozent auf 2782 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,8 Prozent auf 7761 Punkte zu. (Büro Tokio; geschrieben von Sabine Ehrhardt; Bei Fragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 7565 1312 oder; 030 2888 5168.)