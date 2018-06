MÄRKTE-Börsen in Asien uneinheitlich - Zinsen und Zölle im Blick

Frankfurt/Tokio, 15. Jun (Reuters) - Die Börsen in Asien haben zum Wochenabschluss keine gemeinsame Richtung gefunden. Während in Japan Freude herrschte über die weiter niedrig bleibenden Leitzinsen, sorgte der Handelsstreit mit den USA in China für Missstimmung. US-Präsident Donald Trump bereitet Regierungskreisen zufolge Zölle gegen die Volksrepublik im Volumen von 50 Milliarden Dollar vor. In China gaben die Leitbörsen daher jeweils knapp ein Prozent nach. Die Börse in Hongkong notierte kaum verändert und der Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans verlor 0,2 Prozent. In Japan ging der 225 Werte umfassende Auswahlindex Nikkei dagegen mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 22.581 Punkten aus dem Handel. Die japanische Notenbank bleibt bei ihrer ultralockeren Geldpolitik und ließ den Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten bei 0,1 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.851,75 +0,5 Topix 1.789,04 +0,3 Shanghai 3.024,61 -0,6 CSI300 3.757,61 -0,4 Hang Seng 30.434,40 +0,0 Kospi 2.407,84 -0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 563,57 -0,3 Euro/Dollar 1,1552 Pfund/Dollar 1,3227 Dollar/Yen 110,84 Dollar/Franken 0,9980 Dollar/Yuan 6,4171 Dollar/Won 1.095,65 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TAIYO YUDEN +14, TOKUYAMA -4,9 1 TDK CORPORATION +5,7 TOKYO ELECTRON -4,9 DAIICHI SANKYO +3,9 SCREEN HOLDINGS -4,9 FUJITSU LTD +3,1 ADVANTEST -4,9 MITSUBISHI EST +3,0 SHIN-ETSU CHEM -4,9 (Reporter: Tomo Uetake, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)