MÄRKTE-Erdbeben sorgt für Unruhe an Japan-Börse - Nikkei gibt nach

Tokio/Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - Anleger in Japan haben sich zum Wochenstart in der Defensive gehalten. Die Börsen dort belastete der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und Japan sowie ein Erdbeben der Stärke 6,1 in der Metropole Osaka. Der japanische Aktienleitindex Nikkei schloss am Montag 0,8 Prozent schwächer bei 22.680 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab ein Prozent auf 1771 Zähler nach. Die Börse in Südkorea verlor mehr als ein Prozent. In China blieben die Handelssäle wegen eines Feiertags geschlossen. Wegen des Erdbebens mussten mehrere Fabriken in der Industrieregion ihre Produktion vorübergehend einstellen, darunter auch der Elektronikkonzern Panasonic, dessen Aktien um 2,7 Prozent nachgaben. Die Titel des Energieversorgers Kansai Electric Power gaben zwei Prozent nach. Osaka Gas rutschten um 3,4 Prozent ab. Auf der anderen Seite deckten sich Anleger mit Aktien von Baufirmen ein, in der Hoffnung auf mehr Aufträge zum Wiederaufbau in der Region. Gefragt waren Titel wie Asanuma Corp, Mori-gumi und Okumura. In den Fokus der Anleger rückte auch der Handelsstreit, nachdem die USA am Freitag auf Waren im Volumen von 50 Milliarden Dollar Zölle von 25 Prozent verkündete. Ab dem 6. Juli sollen diese gelten. China reagierte mit Zöllen für in die USA exportierte Waren wie Fleisch, Gemüse, Whiskey und Soja. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.680,33 -0,8 Topix 1.771,43 -1,0 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi 2.372,96 -1,3 MSCI-Index Asien ex Japan 559,76 -0,4 Euro/Dollar 1,1592 Pfund/Dollar 1,3269 Dollar/Yen 110,47 Dollar/Franken 0,9970 Dollar/Yuan 6,4379 Dollar/Won 1.104,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUMITOMO OSAKA +3,2 MITSUI MIN & -6,6 SML TAIYO YUDEN +2,4 SUMCO -5,2 OBAYASHI CORP +2,1 MITSUI OSK -5,2 LINES SHISEIDO +2,1 EBARA CORP -5,2 TAKARA HOLDINGS +1,6 JXTG HOLDINGS -5,2 (Reporter: Hideyuki Sano, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)