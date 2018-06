MÄRKTE-Asien-Börsen auf Tauchstation wegen US-Zollstreit mit China

Frankfurt/Tokio, 19. Jun (Reuters) - Die Gefahr einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen in Asien am Dienstag in die Knie gezwungen. Die jüngste Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump rüttele am Nervenkostüm der Anleger, sagte Shintaro Ikeshima, Chef-Analyst beim Broker Mitsubishi UFJ. Möglich sei auch, dass dies nur ein neuer Bluff des Präsidenten sei, die Nachrichten aus den USA bestimmten aber nun erst einmal das Börsengeschehen. Der Nikkei-Index in Tokio schloss 1,8 Prozent schwächer bei 22.278 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand seit zweieinhalb Wochen. Die Börse in Shanghai sackte um 3,5 Prozent ab. Der chinesische Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor ebenfalls rund drei Prozent. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans rutschte um 1,8 Prozent ab auf den tiefsten Stand seit mehr als einem halben Jahr. Trump hatte kurz vor Handelsbeginn in Japan neue Zölle auf chinesische Waren mit einem Volumen von 200 Milliarden Dollar angedroht, sollte die Regierung in Peking ihre geplanten Vergeltungszölle für US-Zöllee umsetzen. Die Regierung in Peking sprach von Erpressung und kündigte Gegenmaßnahmen an, wenn die USA die Ankündigung wahr machen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.278,48 -1,8 Topix 1.743,92 -1,6 Shanghai 2.902,94 -3,9 CSI300 3.626,93 -3,4 Hang Seng 29.476,95 -2,8 Kospi 2.337,49 -1,6 MSCI-Index Asien ex Japan 549,68 -1,8 Euro/Dollar 1,1603 Pfund/Dollar 1,3236 Dollar/Yen 109,65 Dollar/Franken 0,9926 Dollar/Yuan 6,4565 Dollar/Won 1.108,80 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHIMIZU CORP +2,0 TOKAI CARBON -7,5 KUBOTA CORP +1,8 TAIYO YUDEN -6,2 RICOH CO LTD +1,5 KURARAY -6,2 PIONEER +1,3 TAIHEIYO CEMENT -6,2 JXTG HOLDINGS +1,2 MINEBEA MITSUMI -6,2 (Reporter: Shinichi Saoshiro und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)